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Чемпіон Польщі оголосив про повернення легендарного голкіпера

21:08 - Читать на русском
Чемпіон Польщі оголосив про повернення легендарного голкіпера
Артур Боруц / фото ФК Легія

Варшавська Легія офіційно підписала легендарного польського голкіпера Артура Боруца.

Артур Боруц підписав угоду з Легією терміном на один рік, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Підписання контракту з Артуром Боруцем зміцнює клуб на всіх можливих рівнях. Ми сподіваємось, що його вміння, досвід у національній команді, під час турнірів та роботи в клубах найсильніших європейських ліг, будуть дуже корисними, особливо в контексті нашої наступної мети – єврокубків.

Я хочу, щоб наша молодь отримала від цього користь, яка окупиться в найближчі роки. Я також хотів би додати, що наш новий воротар – справжній легіонер, який ідентифікував себе з нашим клубом протягом усієї кар’єри. Він прекрасно розуміє наші цілі та пріоритети на майбутній сезон. Я переконаний, що це нам дуже допоможе", – поділився спортивний директор Легії Радослав Кучарський в коментарі прес-службі.

Нагадаємо, раніше чинні чемпіони Польщі цікавилася воротарем полтавської Ворскли Дмитром Різником, який у 2019-у виграв ЧС у складі України U-20 саме на польській землі.

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Світ Артур Артур Боруц Легія Легія Трансфери Дмитро Дмитро Різник
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