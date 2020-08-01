Чемпіон Польщі оголосив про повернення легендарного голкіпера

Артур Боруц підписав угоду з Легією терміном на один рік, повідомляє офіційний сайт клубу.

Голкіпер Ворскли отримав чергову пропозицію з Європи

"Підписання контракту з Артуром Боруцем зміцнює клуб на всіх можливих рівнях. Ми сподіваємось, що його вміння, досвід у національній команді, під час турнірів та роботи в клубах найсильніших європейських ліг, будуть дуже корисними, особливо в контексті нашої наступної мети – єврокубків.

Я хочу, щоб наша молодь отримала від цього користь, яка окупиться в найближчі роки. Я також хотів би додати, що наш новий воротар – справжній легіонер, який ідентифікував себе з нашим клубом протягом усієї кар’єри. Він прекрасно розуміє наші цілі та пріоритети на майбутній сезон. Я переконаний, що це нам дуже допоможе", – поділився спортивний директор Легії Радослав Кучарський в коментарі прес-службі.

Нагадаємо, раніше чинні чемпіони Польщі цікавилася воротарем полтавської Ворскли Дмитром Різником, який у 2019-у виграв ЧС у складі України U-20 саме на польській землі.

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