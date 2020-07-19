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Голкіпер Ворскли отримав чергову пропозицію з Європи

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Голкіпер Ворскли отримав чергову пропозицію з Європи
Дмитро Різник / фото: ФК Динамо

Голкіпер Ворскли Дмитро Різник продовжує отримувати трансферні пропозиції від європейських клубів.

Різник зацікавив неназваний клуб із Греції, повідомляє Футбольний формат.

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Зазначається, що загалом юний голкіпер отримав вже три пропозиції. Відомо, що Ворскла відмовилась продати Різника в Легію – поляки пропонували 500 тисяч євро за талановитого українця.

Контракт Різника з Ворсклою розрахований до 30 червня 2022 року. В поточному сезоні 21-річний голкіпер провів 18 матчів у всіх турнірах, пропустив 21 гол, а ще 6 разів залишив свої ворота "сухими". До слова, за даними Transfermarkt, інтереси чемпіона світу U-20 представляє Вадим Шаблій.

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Теги
Греція Ворскла Ворскла Легія Легія Трансфери Трансфери чемпіонату України Дмитро Дмитро Різник
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