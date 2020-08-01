Чемпион Польши объявил о возвращении легендарного голкипера

Артур Боруц подписал соглашение с Легией сроком на один год, сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер Ворсклы получил очередное предложение из Европы

"Подписание контракта с Боруцом укрепляет клуб на всех возможных уровнях. Мы надеемся, что его умение, опыт в национальной команде, во время турниров и работы в клубах сильнейших европейских лиг, будут очень полезными, особенно в контексте нашей следующей цели – еврокубков.

Я хочу, чтобы наша молодежь получила от этого пользу, которая окупится в ближайшие годы. Я также хотел бы добавить, что наш новый вратарь – настоящий легионер, который идентифицировал себя с нашим клубом на протяжении всей карьеры. Он прекрасно понимает наши цели и приоритеты на будущий сезон. Я убежден, что это нам очень поможет", – поделился спортивный директор Легии Радослав Кучарский в комментарии пресс-службе.

Напомним, ранее действующие чемпионы Польши интересовалась вратарем полтавской Ворсклы Дмитрием Ризныком, который в 2019-м выиграл ЧМ в составе Украины U-20 именно на польской земле.

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