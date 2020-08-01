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Чемпион Польши объявил о возвращении легендарного голкипера

21:09 - Читати українською
Чемпион Польши объявил о возвращении легендарного голкипера
Артур Боруц / фото ФК Легия

Варшавская Легия официально подписала легендарного польского голкипера Артура Боруца.

Артур Боруц подписал соглашение с Легией сроком на один год, сообщает официальный сайт клуба.

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"Подписание контракта с Боруцом укрепляет клуб на всех возможных уровнях. Мы надеемся, что его умение, опыт в национальной команде, во время турниров и работы в клубах сильнейших европейских лиг, будут очень полезными, особенно в контексте нашей следующей цели – еврокубков.

Я хочу, чтобы наша молодежь получила от этого пользу, которая окупится в ближайшие годы. Я также хотел бы добавить, что наш новый вратарь – настоящий легионер, который идентифицировал себя с нашим клубом на протяжении всей карьеры. Он прекрасно понимает наши цели и приоритеты на будущий сезон. Я убежден, что это нам очень поможет", – поделился спортивный директор Легии Радослав Кучарский в комментарии пресс-службе.

Напомним, ранее действующие чемпионы Польши интересовалась вратарем полтавской Ворсклы Дмитрием Ризныком, который в 2019-м выиграл ЧМ в составе Украины U-20 именно на польской земле.

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Теги
Трансферы Мир Артур Артур Боруц Легия Легия Дмитрий Дмитрий Ризнык
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