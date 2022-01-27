"Сторони продовжують перемовини", – відповів очільник Польського футбольного союзу Цезари Кулеша на чутки про запрошення Андрія Шевченка у місцеву національну команду.

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За інформацією Sport.pl, головним бар'єром для українця залишається контракт з Дженоа, який не має наміру платити Шеві штраф за достроковий розрив угоди. Нібито "грифони" можуть компенсувати Шевченкові певну суму, але на великі гроші йому не варто розраховувати, повідомляє журналіст Куба Северин у Twitter.

Нагадаємо, після звільнення українського фахівця Дженоа продовжує йому виплачувати зарплатню згідно контракту.

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