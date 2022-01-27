"Стороны продолжают переговоры", – ответил глава Польского футбольного союза Цезары Кулеша на слухи о приглашении Андрея Шевченко в местную национальную команду.

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По информации Sport.pl, главным барьером для украинца остается контракт с Дженоа, который не намерен платить Шеве штраф за досрочный разрыв сделки. Якобы "грифоны" могут компенсировать Шевченко определенную сумму, но на большие деньги ему не стоит рассчитывать, сообщает журналист Куба Северин в Twitter.

Напомним, после увольнения украинского специалиста Дженоа продолжает ему выплачивать зарплату согласно контракту.

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