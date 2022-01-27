Андрій Шевченко не може відгукнутися на пропозицію очолити збірну Польщі.

Журналіст Ігор Циганик поділився інсайдом про завершення контактів між "Кадрою" і українським фахівцем.

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"Андрій Шевченко не тренуватиме збірну Польщі! Контракт з Дженоа не вдалося розірвати! Тепер поляки вибирають між своїми!" – написав Циганик у Twitter.

Нагадаємо, у Шевченка залишився контракт з Дженоа до літа 2024-го, який дозволяє заробити понад 6 млн євро. Українець має знайти компроміс щодо суми компенсації за достроковий розрив або сидіти без роботи ще 2,5 роки.

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