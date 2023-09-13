Фернанду Сантуш вже не є головним тренером збірної Польщі, повідомляє журналіст Пйотр Козмінскі.

Звільнення тренера збірної Польщі через провальний відбір на Євро-2024 – несподіваний поворот

За інформацією Meczyki, у штаб-квартирі Польського футбольного союзу відбулась зустріч між президентом Цезари Кулешою та наставником збірної Польщі. Португальцю вже повідомили, що він не є головним тренером команди, але офіційно про це ще не оголошували.

Фернанду Сантуш очолив збірну Польщі лише в січні, а до того працював зі збірною Португалії, яку в 2016 році привів до титулу чемпіона Європи. Після 5-ти турів відбору на чемпіонат Європи-2024 Польща набрала тільки 6 очок (2 перемоги та 3 поразки) і посідає 4 місце в групі. Наступний матч "Кадра" зіграє 12 жовтня проти Фарерських островів.

Євро-2024, відбір: Польща програла Албанії, Мітровіч хет-триком розбив Литву, Словенія познущалась з аутсайдера