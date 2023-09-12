Фернанду Сантуш поки що залишається головним тренером збірної Польщі, хоча ледь не вся країна вимагає його відставки.

Поразка від Албанії (0:2) у 5-му турі кваліфікації на Євро-2024 ще більше підсилила незадоволення роботою Сантуша. Повідомлялося, що найближчим часом 68-річного португальця звільнять, але відставка тренера поки відкладається.

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Сьогодні, 12 вересня, президент Польського футбольного союзу Цезари Кулеша зустрівся з Фернанду Сантушем. За підсумками зустрічі рішення про відставку тренера не ухвалили. Про це повідомив журналіст Томаш Влодарчик у Twitter.

Втім, найближчими днями сторони проведуть ще одну розмову. До того моменту Польський футбольний союз (PZPN) коментувати нічого не буде.

Після 5-ти турів відбору на чемпіонат Європи-2024 Польща набрала тільки 6 очок (2 перемоги та 3 поразки) і посідає 4 місце в групі. Наступний матч "Кадра" зіграє 12 жовтня проти Фарерських островів.

Фернанду Сантуш очолив збірну Польщі лише в січні, а до того працював зі збірною Португалії, яку в 2016 році привів до титулу чемпіона Європи.