Фернанду Сантуш уже не является главным тренером сборной Польши, сообщает журналист Петр Козмински.

Увольнение тренера сборной Польши из-за провального отбора на Евро-2024 – неожиданный поворот

По информации Meczyki, в штаб-квартире Польского футбольного союза состоялась встреча между его президентом Цезары Кулешей и наставником сборной Польши. Португальцу уже сообщили, что он не является главным тренером команды, но официально об этом еще не объявляли.

Фернанду Сантуш возглавил сборную Польши только в январе, а до того работал со сборной Португалии, которую в 2016 году привел к титулу чемпиона Европы. После 5-ти туров отбора на чемпионат Европы-2024 Польша набрала только 6 очков (2 победы и 3 поражения) и занимает 4 место в группе. Следующий матч "Кадра" сыграет 12 октября против Фарерских островов.

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