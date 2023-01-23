Керівництво PZPN, вочевидь, вже визначилося з фахівцем, який очолить "Кадру". На вівторок, 24 січня, запланована презентація нового наставника. Цю подію організація вже анонсувала на своєму офіційному сайті.

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Проте польським журналістам поки не вдалося розсекретити ім'я тренера. Переговори з Паулу Бенту, який був фаворитом на вакантну посаду, несподівано провалилися, повідомляє видання Meczyki. Португалець нібито так і не прилетів до Польщі.

За інформацією ЗМІ, буквально в останній момент замість Бенту збірну Польщі можуть очолити Фернанду Сантуш або Владімір Петковіч. Те, що наставником збірної буде іноземець, сумнівам не підлягає.

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