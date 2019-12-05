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Польща – Україна: суперник команди Шевченка міняє плани щодо матчу

22:23 5613 Читать на русском
Польща – Україна: суперник команди Шевченка міняє плани щодо матчу
Польща – Україна: коли відбудеться товариський матч перед Євро-2020

Збірна України стане одним з 4-х суперників Польщі в рамках підготовки до Чемпіонату Європи. Цікаво, що польській стороні вдалося перенести дату матчу.

Спочатку УАФ повідомляла про домовленість щодо проведення товариської гри в базовий день – 30 березня 2020 року. Однак насправді матч Польща – Україна відбудеться на день пізніше, незважаючи на те, що на 31 березня припадають вирішальні стикові поєдинки за право здобути останні 4 путівки на Євро-2020, а УЄФА висловлював бажання, аби ці зустрічі не накладалися на товариські. Очевидно, таким було прохання Польського футбольного союзу.

Що чекає збірну України на Євро-2020?

Відзначимо, що "біло-червоні" змінили також арену, на якій прийматимуть команду Андрія Шевченка. Спершу планували, що гра відбудеться у Варшаві, але в підсумку на 99% оберуть стадіон Шльонський в Хожуві, який поляки називають "Відьомським котлом".

Перед Україною команда Єжи Бженчка зіграє проти Фінляндії 27 березня, а після нас прийматиме Росію у Варшаві 2 червня. Останній спаринг збірної Польщі напередодні Євро-2020 відбудеться з Ісландією 9 червня. Усі 4 матчі відбудуться на домашніх стадіонах "Кадри".

Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників

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