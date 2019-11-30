Що чекає збірну України на Євро-2020?

У Бухаресті завершилося жеребкування фінальної стадії Євро-2020. "Футбол 24" пропонує своїм читачам оцінити шанси збірної України на континентальному турнірі.

Суперниками команди Шевченка на Євро-2020 точно стануть Нідерланди та Австрія. Третій наш опонент визначиться лише 31 березня наступного року. Попередньо ним стане переможець шляху D Ліги націй – Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь. Але є нюанс – якщо Румунія виграє плей-офф А, то тоді переміститься в групу України, позаяк є одним із господарів чемпіонату.

Євро-2020: календар матчів збірної України

Збірна України втретє поспіль зіграє на чемпіонаті Європи. У 2012 році ми спільно з Польщею приймали Євро та грали у групі D зі Швецією, Францією та Англією. Перемоги над шведами у стартовому турі забракло для виходу з групи, а Англії та Франції підопічні Блохіна поступилися.

У 2016-му "синьо-жовті" потрапили у квартет С разом з Німеччиною, Польщею та Північною Ірландією. Той чемпіонат завершився повним провалом команди Михайла Фоменка – 3 поразки та жодного забитого м'яча.

І от тепер – третя спроба. Україна впевнено пройшла відбірковий турнір, достроково гарантувавши собі путівку на чемпіонат Європи-2020. Можливо, цього разу все вийде куди краще?

Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників