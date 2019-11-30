Збірна України проведе товариські зустрічі з Францією та Польщею у 2020 році

Українська асоціація футболу призначила два товариські матчі на березень 2020 року. Суперниками стануть Франція та Польща, які також пробилися на Євро-2020.

Збірна України розпочне 2020 рік матчами з Францією та Польщею, інформує прес-служба УАФ на своїй сторінці Instagram.

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Поєдинок з французами відбудеться 27 березня, а проти поляків – 30-го числа. Додамо, що обидва матчі збірна України проведе на виїзді.

Зазначається, що попередня домовленість про ці матчі була досягнута під час зустрічі головного тренера збірної України Андрія Шевченка з коучами відповідних команд Дідьє Дешамом і Єжи Бженчеком.

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