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Збірна України проведе товариські зустрічі з Францією та Польщею у 2020 році

21:44 227 Читать на русском
Збірна України проведе товариські зустрічі з Францією та Польщею у 2020 році
Збірна України / УАФ

Українська асоціація футболу призначила два товариські матчі на березень 2020 року. Суперниками стануть Франція та Польща, які також пробилися на Євро-2020.

Збірна України розпочне 2020 рік матчами з Францією та Польщею, інформує прес-служба УАФ на своїй сторінці Instagram.

Євро-2020: календар матчів збірної України

Поєдинок з французами відбудеться 27 березня, а проти поляків – 30-го числа. Додамо, що обидва матчі збірна України проведе на виїзді.

Зазначається, що попередня домовленість про ці матчі була досягнута під час зустрічі головного тренера збірної України Андрія Шевченка з коучами відповідних команд Дідьє Дешамом і Єжи Бженчеком.

Що чекає збірну України на Євро-2020?

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