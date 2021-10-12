Збірна України U-19 матчем проти Польщі завершує перший етап кваліфікації на юнацький Чемпіонат Європи 2022. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24" у цій новині.

Україна виграла обидва стартові матчі відбору Євро-2022 і стала впевненим лідером групи 5. По 2 найкращі колективи кожного квартету першого етапу кваліфікації зіграють в еліт-раунді, за підсумками якого переможці 7 груп отримають путівки до фінальної частини турніру, який влітку 2022 року прийме Словаччина. Команда Єзерського набрала 6 очок, відтак у нинішньому поєдинку проти господарів звітного відбору її влаштувала б навіть будь-яка поразка, крім розгромної.

Україна U-19 у вольовому стилі обіграла Фінляндію, вибившись в одноосібні лідери групи відбору до Євро-2022

Склад збірної України U-19: Денис Твардовський (18 років) – Едуард Козік (18, обидва Шахтар), Данило Удод (17), Марк Мампасі (18, обидва Маріуполь, в оренді з Шахтаря), Андрій Булеза (17, Шахтар) – Єгор Ярмолюк (17, СК Дніпро-1), Олег Очеретько (18, Маріуполь, належить Шахтарю), Іван Лосенко (17, Шахтар) – Назар Волошин (18), Ігор Горбач (17, обидва Динамо), Денис Шостак (18, Маріуполь, належить Шахтарю)

Польща U-19 – Україна U-19: дивитись матч онлайн – трансляція 12 жовтня 2021