Юнацька збірна України переможно розпочала кваліфікацію до Євро-2022, вдома перегравши Мальту. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Відбір до Євро-2022, 1-й тур

Україна U-19 – Мальта U-19 – 4:2

Голи: Хромей, 13, (пен.), Ярмолюк, 36, Шостак, 55, 65 – Кросс, 7, Борг, 58

Команди у старті матчу почали активно та вже до 13-ї хвилини рахунок став 1:1 – на гол Кросса точним ударом з пенальті, який заробив Назар Волошин, відповів Хромей. Україна до перерви вийшла вперед завдяки голу Ярмолюка.

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Другий тайм знову розпочався із обміну забитими м'ячами – Шостак збільшив відрив на 55-й, але Борг результативно відповів через 3 хвилини. Але останнє слово було за українцями – Шостак оформив дубль за 10 хвилин та приніс стартову перемогу для підопічних Єзерського. Цікаво, що Денис двічі забивав після передач Волошина.

Відзначимо, що Україна U-19 стартувала з перемоги у групі 5 кваліфікації до Євро-2022. Окрім Мальти "синьо-жовті" змагатимуться за путівку на турнір із Фінляндією та Польщею.

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