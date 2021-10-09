Юнацька збірна України продовжила переможну серію у відборі до Євро-22 у матчі з Фінляндією. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Відбір до Євро-2022, 2-й тур

Україна U-19 – Фінляндія U-19 – 2:1

Голи: Ярмолюк, 36, Лосенко, 75, (пен.) – Ніккі, 21

Початок зустрічі був за фінами – центральний захисник Ніккі відкрив рахунок у матчі на 21 хвилині. Ще до перерви Ярмолюк вирівняв становище. Друга половина була за Україною, а перемогу на 75 хвилині приніс Лосенко, який реалізував пенальті.

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Відзначимо, що Україна U-19 стартувала з двох перемог у групі 5 кваліфікації до Євро-2022. Окрім Фінляндії, суперниками "синьо-жовтих" є Мальта та Польща.

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