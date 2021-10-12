Сборная Украины U-19 матчем против Польши завершает первый этап квалификации на юношеский Чемпионат Европы 2022. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24" в этой новости.

Украина выиграла оба стартовых матча отбора Евро-2022 и стала уверенным лидером группы 5. По 2 лучших коллектива каждого квартета первого этапа квалификации сыграют в элит-раунде, по итогам которого победители 7 групп получат путевки в финальную часть турнира, который летом 2022 года примет Словакия. Команда Езерского набрала 6 очков, поэтому в нынешнем поединке против хозяев отчетного отбора ее устроило бы даже любое поражение, кроме разгромного.

Украина U-19 в волевом стиле обыграла Финляндию, выбившись в единоличные лидеры группы отбора Евро-2022

Состав сборной Украины U-19: Денис Твардовский (18 лет) – Эдуард Козик (18, оба Шахтер), Даниил Удод (17), Марк Мампаси (18, оба Мариуполь, в аренде из Шахтера), Андрей Булеза (17, Шахтер) – Егор Ярмолюк (17, СК Днепр-1), Олег Очеретько (18, Мариуполь, принадлежит Шахтеру), Иван Лосенко (17, Шахтер) – Назар Волошин (18), Игорь Горбач (17, оба Динамо), Денис Шостак (18, Мариуполь, принадлежит Шахтеру)

Украина U-19 – Польша U-19: смотреть матч онлайн – трансляция 12 октября 2021