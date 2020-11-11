"Мені чотири рази доводилося грати проти польської збірної. Двічі вигравала наша збірна, один раз була зафіксована нічия і одного разу виграли поляки. Можу сказати, що збірна Польщі завжди була непоступливим суперником, готовим створити сюрприз будь-якому опонентові.

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Майбутня гра буде підготовкою до останніх поєдинків Ліги націй. Поляки зараз лідери своєї групи в компанії з Італією та Нідерландами. Але й збірна України має шанси на те, щоб виграти у себе в квартеті.

З огляду на всю ситуацію з коронавірусом, команди, напевне, зіграють в експериментальних складах. Це шанс для тих хлопців, які хочуть закріпитися в головній команді країни. Сподіваюся, українцям вдасться показати всі свої найкращі якості і виграти цей матч. Ставлю на перемогу України", – цитує Артема Федецького РБ.

Нагадаємо, вже сьогодні, 11 листопада, національна команда України проведе спаринг з поляками, який стане підготовчим до Ліги націй. Початок о 21:45.

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