"Мне четыре раза приходилось играть против польской сборной. Дважды выигрывала наша сборная, один раз была зафиксирована ничья и однажды выиграли поляки. Могу сказать, что сборная Польши всегда была неуступчивым соперником, готовым создать сюрприз любому оппоненту.

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Предстоящая игра будет подготовкой к последним поединкам Лиги наций. Поляки сейчас лидеры своей группы в компании с Италией и Нидерландами. Но и сборная Украины имеет шансы на то, чтобы выиграть у себя в квартете.

Учитывая всю ситуацию с коронавирусом, команды, наверное, сыграют в экспериментальных составах. Это шанс для тех ребят, которые хотят закрепиться в главной команде страны. Надеюсь, украинцам удастся показать все свои лучшие качества и выиграть этот матч. Ставлю на победу Украины", – цитирует Артема Федецкого РБ.

Напомним, уже сегодня, 11 ноября, национальная команда Украины проведет спарринг с поляками, который станет подготовительным к Лиге наций. Начало в 21:45.

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