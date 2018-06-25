Польща – Колумбія: післяматчева прес-конференція Адама Навалки

Керманич збірної Польщі Адам Навалка прокоментував розгромну поразку своїх підопічних від Колумбії (0:3) в матчі групи H на чемпіонаті світу-2018.

"Потрібно прийняти те, що ми програли сильній команді. До першого пропущеного м'яча матч був рівним. Після кутового ситуація вийшла з-під контролю. Ми змінили схему та почали більше атакувати, використовуючи досвідчених гравців, але нічого не вийшло. Я прошу вибачення за поразку, але її потрібно прийняти.

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Ми виклалися на максимум і використали всі свої ресурси. Та гра в нас не клеїлась. Колумбійці розумно використовували контратаки та забили ще двічі. Ми випустили ще одного форварда, щоб врятувати ситуацію, але колумбійці були набагато кращі. Не думаю, що на нас вплинула спека. У нас все гаразд із бігом і фізичною підготовкою. Нас банально перевершили у володінні м'ячем.

Польща – Колумбія – 0:3 – відео голів і огляд матчу

Після кожної гри проводиться індивідуальний аналіз. Я не буду його робити публічно. Сьогоднішній склад був оптимальним. Це найкращі гравці, що є в нашому розпорядженні. Нам доводиться ухвалювати сміливі рішення, але лише після матчу стає зрозуміло, чи був план на гру вірним. Сьогодні, вважаю, справа була не в складі. Я вносив зміни в стиль гри замінами, щоб збалансувати лінії", – цитує Навалку Sport24.

Нагадаємо, що збірна Польщі поступилася колумбійцям із рахунком 0:3 і стала першою командою з Європи, яка після двох турів втратила шанси на вихід у плей-офф.