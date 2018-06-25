Польша – Колумбия: послематчевая пресс-конференция Адама Навалки

Наставник сборной Польши Адам Навалка прокомментировал разгромное поражение своих подопечных от Колумбии (0:3) в матче группы H на чемпионате мира-2018.

"Нужно принять то, что мы проиграли сильной команде. До первого пропущенного мяча матч был равным. После углового ситуация вышла из-под контроля. Мы изменили схему и стали больше атаковать, используя опытных игроков, но ничего не получилось. Я прошу прощения за поражение, но его нужно принять.

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Мы выложились на максимум и использовали все свои ресурсы. Но игра у нас не клеилась. Колумбийцы разумно использовали контратаки и забили еще дважды. Мы выпустили еще одного форварда, чтобы спасти ситуацию, но колумбийцы были намного лучше. Не думаю, что на нас повлияла жара. У нас все в порядке с бегом и физической подготовкой. Нас банально превзошли во владении мячом.

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После каждой игры проводится индивидуальный анализ. Я не буду его делать публично. Сегодняшний состав был оптимальным. Это лучшие игроки, которые есть в нашем распоряжении. Нам приходится принимать смелые решения, но только после матча становится понятно, был ли план на игру верным. Сегодня, считаю, дело было не в составе. Я вносил изменения в стиль игры заменами, чтобы сбалансировать линии", – цитирует Навалку Sport24.

Напомним, что сборная Польши уступила колумбийцам со счетом 0:3 и стала первой командой из Европы, которая после двух туров потеряла шансы на выход в плей-офф.