Польща – Колумбія – 0:3 – відео голів і огляд матчу

Збірна Колумбії у матчі 2-го туру ЧС-2018 розгромила збірну Польщі та залишила її за бортом Мундіалю. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Колумбійці контролювали гру впродовж усього матчу, але довго не могли перетворити свою перевагу в забиті м'ячі. Відкрити рахунок "кав'ярникам" вдалося лише під завісу першої половини гри. У другому ж таймі збірна Колумбії довела рахунок до розгромного, поклавши на лопатки підопічних Навалки.

Колумбія розгромила Польщу та залишила її за бортом Мундіалю

Наприкінці першого тайму Єррі Міна вдало зіграв головою і відкрив рахунок у матчі.

Гол Міни:

На 70-й хвилині матчу Радамель Фалькао вискочив віч-на-віч із Щенсни і спокійно переграв кіпера поляків.

Гол Фалькао:

А ще через 5 хвилин Хамес Родрігес створив класний момент для Хуана Куадрадо, а хавбек Ювентуса відправив м'яч у кут воріт.

Гол Куадрадо:

Огляд матчу: