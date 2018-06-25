toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ПОЛЬЩА - КОЛУМБІЯ ЯПОНІЯ - СЕНЕГАЛ АНГЛІЯ - ПАНАМА Новини ЧС 2018

Польща – Колумбія – 0:3 – відео голів і огляд матчу

24 червня 23:02 2175 Читать на русском
Польща – Колумбія – 0:3 – відео голів і огляд матчу
Польща – Колумбія – 0:3 – відео голів і огляд матчу

Збірна Колумбії у матчі 2-го туру ЧС-2018 розгромила збірну Польщі та залишила її за бортом Мундіалю. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Колумбійці контролювали гру впродовж усього матчу, але довго не могли перетворити свою перевагу в забиті м'ячі. Відкрити рахунок "кав'ярникам" вдалося лише під завісу першої половини гри. У другому ж таймі збірна Колумбії довела рахунок до розгромного, поклавши на лопатки підопічних Навалки.

Колумбія розгромила Польщу та залишила її за бортом Мундіалю

Наприкінці першого тайму Єррі Міна вдало зіграв головою і відкрив рахунок у матчі.

Гол Міни:

На 70-й хвилині матчу Радамель Фалькао вискочив віч-на-віч із Щенсни і спокійно переграв кіпера поляків.

Гол Фалькао:

А ще через 5 хвилин Хамес Родрігес створив класний момент для Хуана Куадрадо, а хавбек Ювентуса відправив м'яч у кут воріт.

Гол Куадрадо:

Огляд матчу:

ЧС-2018 2 тур

Польща - Колумбія: Неділя 24 червня 2018

Польща
Матч завершено
0 : 3
Колумбія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Польща - Колумбія Польща Польща Колумбія Колумбія Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
40
хв
Саудівська Аравія
17:00
Єгипет
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук