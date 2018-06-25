Польща – Колумбія – 0:3 – відео голів і огляд матчу

Збірна Колумбії у матчі 2-го туру ЧС-2018 розгромила збірну Польщі та залишила її за бортом Мундіалю. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.
Колумбійці контролювали гру впродовж усього матчу, але довго не могли перетворити свою перевагу в забиті м'ячі. Відкрити рахунок "кав'ярникам" вдалося лише під завісу першої половини гри. У другому ж таймі збірна Колумбії довела рахунок до розгромного, поклавши на лопатки підопічних Навалки.
Колумбія розгромила Польщу та залишила її за бортом Мундіалю
Наприкінці першого тайму Єррі Міна вдало зіграв головою і відкрив рахунок у матчі.
Гол Міни:
На 70-й хвилині матчу Радамель Фалькао вискочив віч-на-віч із Щенсни і спокійно переграв кіпера поляків.
Гол Фалькао:
А ще через 5 хвилин Хамес Родрігес створив класний момент для Хуана Куадрадо, а хавбек Ювентуса відправив м'яч у кут воріт.
Гол Куадрадо:
Огляд матчу: