ЧС-2018 Польща – Колумбія: колумбійці "прокидаються" та декласують Польщу, "Кадра" за бортом Мундіалю

Колумбійці впевнено розібралися зі збірною Польщі та поборються за вихід з групи в останньому турі.

Перший тайм команди розпочали, багато рухаючись, але майже не створюючи моментів. Польща розраховувала на індивідуальну майстерність Лєвандовскі, а колумбійці все ж атакували більш сміливо та різноманітно. У підопічних Пекермана активно приймали участь в атаках ті, хто й має це робити: Куадрадо, Хамес, Фалькао, проте довгий час колумбійцям не вдавалося довести справу до справжніх загострень з ударами по воротах.

Польща – Колумбія – 0:3 – відео голів і огляд матчу

Посеред першої половини гри Колумбія втратила основного опорника Агілара, який отримав травму та покинув поле на ношах (замість нього вийшов Матеус Урібе). Перший по-справжньому небезпечний момент в матчі створив вінгер колумбійської збірної та Ювентуса Хуан Куадрадо, який зумів продратися крізь двох захисників "Кадри" та виконував дуже небезпечний простріл – Щенсни вдалося відвести загрозу. А вже за кілька хвилин збірна Колумбії таки втілила свою перевагу в гол: м'яку подачу Хамеса ударом головою замкнув Йєррі Міна.

Йєррі Міна відкриває рахунок в матчі

На початку другого тайму колумбійці знову створили небезпеку: в контратаці Куадрадо відкотив назад під удар Радамелю Фалькао, але капітан пробив значно вище воріт. Польщі все ж вдалося відповісти моментом біля воріт Оспіни: Лєвандовскі отримав просто шикарну дальню передачу від одного з центрбеків польської збірної, класно обробив м'яч, проте не зміг пробити колумбійського кіпера.

Польща продовжувала свої потуги у створенні моментів, а Колумбія тим часом забила вдруге: Фалькао вийшов віч-на-віч із Щенсни та без проблем переграв голкіпера – 2:0. Після другого пропущеного м'яча Адам Навалка випустив на поле добре знайомого українським вболівальникам футболу Лукаша Теодорчика, але було вже запізно: за 5 хвилин партнери вивели на "побачення" з голкіпером Куадрадо, який зробив рахунок непристойним.

Поляки мали можливість розмочити рахунок зусиллями Криховяка, але "десятка" збірної Польщі з кількох метрів не переграв Оспіну. Колумбійці у відповідь ледь не забили вчетверте, але після удару Урібе п'ятою польські захисники винесли м'яч практично з лінії воріт. "Кадра" відповіла дальнім ударом Лєвандовскі під поперечку, але на шляху м'яча знову був колумбійський голкіпер.

Колумбійці святкують гол Куадрадо

У підсумку, поляки програли другий матч поспіль та з ганьбою покидають ЧС-2018. Колумбія ж, в свою чергу, побореться за вихід з групи в останньому турі.

Провал Польщі та Лєвандовскі

Очікування від виступу підопічних Адама Навалки на ЧС-2018 були досить високими, і якраз "Кадра" на пару з колумбійцями вважалася перед стартом турніру головним фаворитом на вихід з групи. Проте очікування зовсім не співпали з реальністю та поляки виявилися найслабшою командою в групі, як за грою, так і за результатом. Збірна Польщі провела вкрай слабкий поєдинок проти Сенегалу та майже нічого не змогла створити у поєдинку з Колумбією, а її лідер та головний бомбардир Роберт Лєвандовскі провалює турнір.

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На центрфорварда мюнхенської Баварії були покладені великі сподівання, проте, хоч він і надзвичайно сильний в індивідуальному плані гравець, але все ж не з тих, які з легкістю створюють моменти самі для себе. Роберту потрібна підтримка партнерів, яку він отримував лише в окремих епізодах. Показовим є і те, що найкращий момент в матчі проти колумбійців Лєвандовскі мав після передачі через все поле від одного з центрбеків "Кадри".

Роберт Лєвандовскі

Колумбія продемонструвала усю свою міць, граючи в повному складі

В матчі першого туру з Японією колумбійці опинилися в меншості вже у самому дебюті гри, і можливо саме через це зазнали несподіваної поразки. В поєдинку проти Польщі збірна Колумбії виглядала зовсім по-іншому, граючи в повному складі. Підопічні Хосе Пекермана досить надійно та майже безпомилково зіграли в обороні, а коли захисні порядки давали тріщину, на допомогу приходив Давід Оспіна, який, інколи, ціною власного здоров’я рятував свою збірну від пропущеного голу. Що стосується атакувальних дій, тут колумбійці виглядали ще сильніше. Куадрадо, Хамес, Фалькао та Компанія "розібрали на запчастини" польську оборону та провели дуже якісну та результативну гру. Колумбія могла забити ще, але все одно перевага в три м’ячі є більш ніж серйозним результатом для південноамериканців в цей вечір.

Подальші перспективи

Польща залишається за бортом турніру і останній матч "Кадри" проти Японії буде носити хіба що втішний статус для підопічних Адама Навалки, чого не скажеш про "самураїв". Колумбійці ж, "повертаються в гру", тепер все в їхніх руках: для виходу в 1/8 фіналу збірній Колумбії необхідно просто перемогти Сенегал. Можливо, звучить легше, ніж є насправді, проте завжди простіше грати, розуміючи, що власні перспективи залежать лише від результату твого матчу. Так значно простіше, ніж коли є потреба окрім власного результату ще активно озиратися по сторонах.

Фалькао щойно зробив рахунок 2:0

Польща – Колумбія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

Слід зазначити, що збірну Колумбії у матчі з Сенегалом може влаштувати і нічия, але лише в разі перемоги Польщі над Японією. Вірити в це особливо не слід, адже полякам вже нічого не потрібно, окрім, можливо лише, збереження честі та славного ім’я. Отже, констатуємо факт – на нас чекає надцікавий поєдинок останнього туру між Сенегалом та Колумбією, адже це буде вже другий за ліком "міні-фінал" у групі H. За підсумками першого – Польща покидає Мундіаль, а за підсумками другого – той, хто програє в матчі Сенегал – Колумбія.

ЧС-2018. Група Н. 2 тур

Польща – Колумбія – 0:3

Голи: Міна, 40, Фалькао, 70, Куадрадо, 75