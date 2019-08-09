Поліція заарештувала фаната Евертона за расистські образи на адресу Салаха

В Англії не припиняють боротьбу з расизмом у футбольних колах.

Британські правоохоронці затримали 32-річну особу, яка підозрюється у проявах расизму щодо форварда Ліверпуля, повідомляє Mirror.

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Напередодні один з користувачів twitter, який позиціонував себе фанатом Евертона, опублікував у себе в профілі образи на адресу Салаха. Варто відзначити, що в таборі "ірисок" засудили такий вчинок і звернулись в поліцію.

Нагадаємо, що це не перший випадок расистських образ гравців Ліверпуля, раніше у схожу ситуацію потрапляв сенегалець Садьйо Мане.

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