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Малком може піти з Зеніта вже у січні через прояви расизму від фанатів

13:34 913 Читать на русском
Малком може піти з Зеніта вже у січні через прояви расизму від фанатів
Малком / РИА Новости

Зеніт ризикує втратити зіркового новачка Малкома в найближче трансферне вікно.

Малком нещодавно перейшов у Зеніт з Барселони за 40 мільйонів євро, однак може покинути Росію вже через півроку внаслідок жахливого прийому вболівальниками клубу. Після появи вінгера в матчі з Краснодаром вони затягнули пісні расистського змісту та вивісили багатозначний банер.

Фанати Зеніта "тепло" привітали Малкома, який прийшов з Барселони

"Можливо, пітерський клуб продасть Малкома вже в січні через проблеми з расизмом, фанати Зеніта не прийняли Малкома", – інформує видання РИА Новости, посилаючись на обізнане джерело з Бразилії.

Малком перейшов у Зеніт і став 4-м найдорожчим трансфером Барселони "на вихід"

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