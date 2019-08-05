Малком може піти з Зеніта вже у січні через прояви расизму від фанатів

Зеніт ризикує втратити зіркового новачка Малкома в найближче трансферне вікно.

Малком нещодавно перейшов у Зеніт з Барселони за 40 мільйонів євро, однак може покинути Росію вже через півроку внаслідок жахливого прийому вболівальниками клубу. Після появи вінгера в матчі з Краснодаром вони затягнули пісні расистського змісту та вивісили багатозначний банер.

Фанати Зеніта "тепло" привітали Малкома, який прийшов з Барселони

"Можливо, пітерський клуб продасть Малкома вже в січні через проблеми з расизмом, фанати Зеніта не прийняли Малкома", – інформує видання РИА Новости, посилаючись на обізнане джерело з Бразилії.

Малком перейшов у Зеніт і став 4-м найдорожчим трансфером Барселони "на вихід"