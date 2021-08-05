Англійська поліція ідентифікувала ще 11 осіб, які ображали Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо та Букайо Саку через невдалі пенальті у фіналі Євро-2020.

"Є люди, які вважають, що можуть сховатися за профілем в соціальних мережах і уникнути покарання за такі огидні коментарі. Їм потрібно подумати ще раз – у нас є слідчі, які активно шукають образливі коментарі у зв'язку з матчем, і, якщо вони досягнуть кримінальної грані, ті, хто їх розмістить, будуть заарештовані.

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Наше розслідування триває швидкими темпами, і ми вдячні тим, хто знайшов час, щоб повідомити нам про расистські публікації. Для ідентифікації цих 11 осіб була виконана величезна робота. Я хотів би подякувати представникам соціальних мереж за оперативну відповідь на наші запити.

А поки ми прагнемо до взаємодії з самими гравцями, щоб запропонувати нашу підтримку, і просимо їх внести вклад у наше розслідування і подальше судове переслідування", – наводить слова слідчого Марка Робертса Sky Sports.

Нагадаємо, у фіналі проти Італії в серії пенальті не змогли реалізувати свої удари Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо і Букайо Сака.

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