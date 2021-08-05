Английская полиция идентифицировала еще 11 человек, которые оскорбляли Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака из-за неудачных пенальти в финале Евро-2020.

"Есть люди, которые считают, что могут спрятаться за профилем в социальных сетях и избежать наказания за такие отвратительные комментарии. Им нужно подумать еще раз – у нас есть следователи, которые активно ищут оскорбительные комментарии в связи с матчем, и, если они достигнут уголовной грани, те, кто их разместит, будут арестованы.

Сака написал эмоциональное письмо, пообещав реабилитироваться за финал Евро-2020

Наше расследование продолжается быстрыми темпами, и мы благодарны тем, кто нашел время, чтобы сообщить нам о расистских публикациях. Для идентификации этих 11 человек была проделана огромная работа. Я хотел бы поблагодарить представителей социальных сетей за оперативный ответ на наши запросы.

А пока мы стремимся к взаимодействию с самими игроками, чтобы предложить нашу поддержку, и просим их внести вклад в наше расследование и последующее судебное преследование", – приводит слова следователя Марка Робертса Sky Sports.

Напомним, в финале против Италии в серии пенальти не смогли реализовать свои удары Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля