"Я тримався подалі від соціальних мереж протягом декількох днів, щоб провести час зі своєю сім'єю і поміркувати над подіями останніх кількох тижнів. Цим повідомленням я хочу показати, наскільки я вдячний за всю любов, яку я отримав, і я вважаю, що повинен подякувати всім, хто підтримав мене.

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Для мене було честю грати за збірну Англії – команду, яка подає приклад іншим. Вони брати на все життя, і я вдячний за все, чому я навчився у кожного гравця і представника штабу. Вони дуже наполегливо працювали. Допомогти своїй команді потрапити в наш перший за 55 років фінал, знати, що вони багато чим пожертвували, щоб я був тут, – це значить для мене все.

Немає слів, щоб передати, як я був розчарований результатом і своїм пенальті. Я дійсно вірив, що ми виграємо цей титул для вас. Мені шкода, що ми не змогли повернути його додому в цьому році, але обіцяю, що ми зробимо все можливе, щоб нинішнє покоління знало, як це – перемагати.

Моя реакція після матчу говорила про все. Мені було дуже боляче. Я відчував, що підвів всіх вас і свою англійську родину. Але я можу вам пообіцяти, що не допущу, щоб той негатив, який я отримав на цьому тижні, зламав мене. Я дуже вдячний тим, хто відправляв мені душевні листи, бажав мені і моїй родині всього найкращого. Ось чому повинен бути футбол. Дуже вражає, коли люди всіх рас, статей, релігій і походжень об'єднуються в загальній футбольної радості", – написав Сака у своїх соцмережах.

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