Перша дуель новачків елітного дивізіону. В нашому випадку навіть дебютантів. У минулому сезоні Полісся двічі здолало ЛНЗ з рахунком 2:1. Також в історії протистояння команд є ще зустріч в рамках Кубка України п'ять років тому, коли ЛНЗ пройшов далі завдяки перемозі в серії пенальті.

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У міжсезоння обидві команди були чи не найактивнішими гравцями на трансферному ринку. Фінанси в обох це дозволяють. Тому зараз це вже зовсім не ті клуби, які грали в Першій лізі. Черкаси зібрали перевірених бійців на рівні УПЛ, а Житомир до такого ж контингенту додав екс-гравців наших грандів та кількох легіонерів.

Іноземців Полісся привезло недаремно. Той же Аріельсон сьогодні дебютував відразу в старті, витіснивши лідера команди Пилипа Будківського. Макуана намагається виправдовувати статус "житомирського Мбаппе" й у першому таймі був найнебезпечнішим на полі. Хоча це доволі умовно, адже до перерви найбільше хвилювання викликала пауза на перевірку VAR щодо потенційного пенальті у ворота ЛНЗ. Підозри не підтвердилися.

Команди видали бойові 45 хвилин і пішли відпочивати. Це у прямому сенсі. Вистачало доволі жорсткої боротьби, штовханини, сварок. Схоже, футбол відклали на другий тайм. Вже на старті житомирці відкрили рахунок. Аріельсон отримав м'яч у зоні напівкола й наважився на удар – влучив під стійку, кіпер не дотягнувся. Бразилець влаштував собі гольовий дебют в Україні.

Не встиг Юрій Калітвінцев як слід порадіти, а вже отримав проблему. Шаповал здійснив черговий грубий фол і отримав другу жовту картку. ЛНЗ опинився в чисельній більшості й мав близько 40 хвилин, щоб бодай відігратися. Полісся очікувано віддало ініціативу, зосередившись на організованій обороні. Часті й масовані атаки черкасців розбивалися об стіну захисту одна за одною. Ба більше, Полісся могло подвоїти перевагу. Швидкий Макуана розігнав контратаку й вирішив обігратися з Будківським, а Пилип повернув не дуже вдало. Голкіпер господарів встиг накрити.

Зрештою, другий гол у ворота Пенькова таки влетів. Кушніренко прицільно бив головою після навісу зі стандарту. М'яч влучив у поперечину, але рикошетом від голкіпера опинився у сітці. ЛНЗ не дав супернику розслабитися, відразу ж відігравши один м'яч. Шестаков також головою замкнув подачу, яка пішла після розіграшу аута.

Завдяки цьому інтрига жила до останніх секунд. Денис Бойко врятував житомирців після потужного удару Олійника. Це був найреальніший шанс ЛНЗ врятуватися від поразки. Полісся вистояло й після двох поразок знову перемогло. Тепер у активі житомирців шість очок, які дозволили бодай тимчасово піднятися на сьоме місце. Черкасці залишилися поруч із зоною вильоту, маючи три залікових пункти.