Президент Полісся Геннадій Буткевич заявив, що його команда може боротися за "золото" УПЛ та перемогу у Кубку України.

"На початку сезону я ставив команді ціль закріпитися в першій п’ятірці, згодом ми зрозуміли, що ця ціль досяжна. Тому ми не хочемо на цьому зупинятися і спробуємо боротися за призові місця УПЛ.

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Також дуже задоволений виступами команди в Кубку України та історичним досягненням — виходом до півфіналу. В цьому турнірі наша ціль — виграш трофея. Команда демонструє поступовий та впевнений ріст. Тому ростуть і вимоги. Полісся буде боротися за призові місця УПЛ та Кубок України", – цитує Буткевича офіційний сайт "вовків".

Нагадаємо, минулого сезону ФК Полісся завоював трофей Першої ліги України, що дозволило підопічним Юрія Калітвінцева кваліфікуватися до УПЛ. В нинішньому розіграші української Прем'єр-ліги "вовки" посідають 3 сходинку після 17 зіграних матчів, маючи у своєму активі 32 турнірних бали.

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