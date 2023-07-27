Форвард Динамо Микита Дзень та півзахисник киян Артем Грохольський перейшли у Полісся, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Про умови та терміни контракту не повідомляється. Житомирський клуб вже заявив гравців на новий сезон.

До слова, обидва 18-річних футболісти – вихованці Динамо. Минулого сезону Дзень відіграв за U-19 у 8 матчах, а Грохольський взяв участь у шести поєдинках юнацької першості.

Нагадаємо, Полісся за підсумками попереднього чемпіонату завоювало золото Першої ліги і здобуло право дебютувати в елітному дивізіоні.

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