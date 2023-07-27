Форвард Динамо Никита Дзень и полузащитник киевлян Артем Грохольский перешли в Полесье, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Об условиях и сроках контракта не сообщается. Житомирский клуб уже заявил игроков на новый сезон.

К слову, оба 18-летних футболиста – воспитанники Динамо. В прошлом сезоне Дзень сыграл за U-19 в 8 матчах, а Грохольский принял участие в шести поединках юношеского первенства.

Напомним, Полесье по итогам предыдущего чемпионата выиграло золото Первой лиги и завоевало право дебютировать в элитном дивизионе.

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