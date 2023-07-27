"У відповідь на нещодавнє рішення Виконкому УАФ про те, що з нового сезону клуби УПЛ повинні будуть самі оплачувати роботу усіх машин VAR у чемпіонаті, Рух відправив лист в Українську асоціацію футболу та в УПЛ з вимогою до УАФ відзвітувати перед клубами УПЛ про виручені кошти від реалізації беттінгових прав клубів упродовж трьох останніх сезонів, а також про витрачені кошти команд Прем'єр-ліги від контракту з титульним спонсором Vbet у сумі 200 тисяч доларів США.

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Ці права і гроші клуби УПЛ делегували УАФ під конкретне цільове призначення – придбання систем VAR для обслуговування матчів Ліги. Якщо ж упродовж трьох днів УАФ не надасть клубам вичерпні відповіді на свої питання, Рух без зволікань зареєструє в ДБР подання на проведення перевірки і порушення відповідного провадження.

На Загальних зборах учасників УПЛ, які відбулись 23 червня, клуби доручили керівництву української Прем’єр-ліги звернутись до УАФ щодо низки питань, але так і не отримали на них відповідей. Компанія "УАФ Маркетинг", яка три останні сезони займається реалізацією беттінгових прав клубів УПЛ, які, нагадаємо, є власністю клубів, посилається на конфіденційність контракту і відмовляється відзвітувати клубам УПЛ про стан їхньої власності і результати фінансово-господарської діяльності щодо використання систем VAR Українською асоціацією футболу. Адже в ЗМІ неодноразово фігурувала інформація про те, що УАФ надавала в оренду румунській Футбольній федерації одну з машин VAR", – йдеться у заяві Руха.

Нагадаємо, у новому сезоні клуби УПЛ повинні будуть самі оплачувати роботу усіх машин VAR у чемпіонаті – минулого чемпіонату за фінансування роботи відеоасистентів арбітра відповідала УАФ.