Полесье на своем официальном сайте сообщило о приходе Бени Макуана.

Полесье в шаге от подписания легионера из чемпионата Франции

Конголезский хавбек подписал контракт сроком на 3 года, перебравшись из французского Монпелье. Клуб не разглашает сумму перехода. Портал Transfermarkt оценивает Макуана в 600 тысяч евро. Основная позиция африканца – левый вингер.

В прошлом сезоне Бени провел 12 матчей в составе Монпелье, в которых отметился 1 голевой передачей.

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