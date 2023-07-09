Полесье объявило о трансфере легионера из чемпионата Франции
9 июля 19:36 - Читати українською
Полузащитник Бени Макуана стал игроком Полесья.
Полесье на своем официальном сайте сообщило о приходе Бени Макуана.
Полесье в шаге от подписания легионера из чемпионата Франции
Конголезский хавбек подписал контракт сроком на 3 года, перебравшись из французского Монпелье. Клуб не разглашает сумму перехода. Портал Transfermarkt оценивает Макуана в 600 тысяч евро. Основная позиция африканца – левый вингер.
В прошлом сезоне Бени провел 12 матчей в составе Монпелье, в которых отметился 1 голевой передачей.
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