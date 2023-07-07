Вінгер Монпельє Бені Макуана стане гравцем Полісся, повідомляє DRCPF.

Новачок УПЛ підписав контракт з вінгером молодіжної збірної України

За інформацією джерела, 20-річний футболіст збірної Конго вже перебуває у розташуванні житомирян в Австрії, де клуб проводить передсезонні збори. Про трансфер офіційно оголосять найближчим часом.

Нагадаємо, Макуана виступає за Монпельє з жовтня 2020 року. Минулого сезону провів за французький клуб 13 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним асистом. Його контракт з представником Ліги 1 чинний до 30 червня 2025 року.

За збірну Конго Бені відіграв 12 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця в 600 тисяч євро.

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