Полісся на своєму офіційному сайті підтвердило співпрацю з колишнім директором телеканалів "Футбол".

Денисов очолюватиме напрямки роботи щодо створення маркетингової стратегії клубу, представлятиме інтереси клубу на загальних зборах УПЛ та відповідатиме за міжнародні зв‘язки, відповідатиме за питання дистрибуції телевізійних прав клубу та за створення ефективної медійної екосистеми клубу, працюватиме над залученням спонсорів і формуванням комерційної стратегії для збільшення доходів клубу, відповідатиме за взаємодію клубу з іншими медіа-партнерами та інтегруватиме програми клубного розвитку УЄФА.

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"Я вважаю, що житомирське Полісся має всі шанси в найближчі роки стати одним із лідерів українського футболу. Я бачу, яких вершин хоче досягати клуб разом з президентом і впевнений, що мій досвід допоможе втілити амбітні плани клубу в життя", – прокоментував призначення сам Денисов.

Додамо, що Полісся вже гарантувало собі підвищення в УПЛ на наступний сезон. Денисов очолював канали "Футбол" з 2008 по 2022 роки, допоки Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не ухвалила рішення президента Шахтаря Ріната Ахметова та його інвестиційної компанії SCM про вихід з медійного бізнесу.

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