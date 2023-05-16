Полесье на своем официальном сайте подтвердило сотрудничество с бывшим директором телеканалов "Футбол".

Денисов будет возглавлять направления работы по созданию маркетинговой стратегии клуба, будет представлять интересы клуба на общем собрании УПЛ и будет отвечать за международные связи, отвечать за вопросы дистрибуции телевизионных прав клуба и за создание эффективной медийной экосистемы клуба, работать над привлечением спонсоров и формированием доходов клуба, отвечать за взаимодействие клуба с другими медиа-партнерами и интегрировать программы клубного развития УЕФА.

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"Я считаю, что у житомирского Полесья есть все шансы в ближайшие годы стать одним из лидеров украинского футбола. Я вижу, каких вершин хочет достигать клуб вместе с президентом и уверен, что мой опыт поможет воплотить амбициозные планы клуба в жизнь", – прокомментировал назначение сам Денисов.

Полесье уже гарантировало себе повышение в УПЛ на следующий сезон. Денисов возглавлял каналы "Футбол" с 2008 по 2022 годы, пока Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию не принял решение президента Шахтера Рината Ахметова и его инвестиционной компании SCM о выходе из медийного бизнеса.

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