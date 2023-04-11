"Звичайно, Полісся – головний фаворит Першої ліги. Це ПСЖ нашої Першої ліги. Більше скажу, навіть після виходу в УПЛ цей клуб відразу буде претендувати на єврокубки.

Як не крути, економіка дуже потужна. Я не пригадаю, коли клуб Першої ліги купував футболіста УПЛ за 300 тисяч доларів. Маю на увазі Крушинського зі Львова. Взимку Полісся вже мало пропозицію по ньому з Португалії. Хтось зі середняків, не Порту, Бенфіка, Спортінг чи Брага. Але давали півтора мільйона євро. Власник Полісся Геннадій Буткевич не продав.

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Вже зараз працюють на перспективу під УПЛ. Придбали Моузеса Джарджу з юніорської збірної Гамбії. Вона нещодавно стала віце-чемпіоном Африки. У фіналі програли Сенегалу Самби Діалло і лише там пропустили свій перший гол за турнір. До цього 5 матчів на нуль. Влітку Джарджу приєднається до Полісся.

У Житомирі набирає обертів дуже цікавий проект, якщо дивитись глобально. Це стосується не лише першої команди. Буткевич дбає про розвиток інфраструктури, дитячо-юнацького напрямку. Все виглядає, що у Житомирі налаштовані дуже амбітно навіть для рівня УПЛ", – розповів Вацко у ефірі Вацко on air.

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