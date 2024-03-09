Український захисник СК Дніпро-1 Василь Кравець продовжить кар'єру у Поліссі, повідомляє прес-служба житомирців.

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26-річний оборонець підписав з новим клубом контракт на 2,5 сезони – до 30 червня 2026 року. Василь виступатиме за "поліських вовків" під номером 3. Про суму угоди не повідомляється, однак Transfermarkt рапортує про компенсацію у розмірі 1 млн євро.

Нагадаємо, Кравець – вихованець Карпат, за які й дебютував на професіональному рівні у 2014 році. У 2017-му перебрався до Іспанії, де виступав за Луго, Леганес і хіхонський Спортінг. Також відправлявся в оренду в польський Лех.

1 вересня 2022 року повернувся в УПЛ, де грав спочатку за Ворсклу, а згодом за СК Дніпро-1. У поточному сезоні провів за дніпрян 21 матч у всіх турнірах, без результативних дій. Transfermarkt оцінює Василя в 1,2 млн євро.

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