Украинский защитник СК Днепр-1 Василий Кравец продолжит карьеру в Полесье, сообщает пресс-служба житомирцев.

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26-летний защитник подписал с новым клубом контракт 2,5 сезона – до 30 июня 2026 года. Василий будет выступать за "полесских волков" под номером 3. О сумме сделки не сообщается, однако Transfermarkt рапортует о компенсации в размере 1 млн евро.

Напомним, Кравец – воспитанник Карпат, за которые и дебютировал на профессиональном уровне в 2014 году. В 2017-м перебрался в Испанию, где выступал за Луго, Леганес и хихонский Спортинг. Также отправлялся в аренду в польский Лех.

1 сентября 2022 года вернулся в УПЛ, где играл сначала за Ворсклу, а впоследствии за СК Днепр-1. В текущем сезоне провел за днепрян 21 матч во всех турнирах, без результативных действий. Transfermarkt оценивает Василия в 1,2 млн евро.

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