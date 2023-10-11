Полісся зустрічає африканських легіонерів, яких підписало ще кілька місяців тому.

Голкіпер Чіджоке Аніагбосо прибув до розташування команди Юрія Калітвінцева, інформує офіційний сайт житомирян. Полісся ще в травні узгодило трансфер нігерійця з клубу Джаянт Брілларс, але приїзд новачка затягнувся. Раніше схожа історія трапилася з гамбійським захисником Мозесом Джарджу.

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Аніагбосо дуже яскраво виступав за збірну U-20, здобувши бронзові медалі КАН і дійшовши до чвертьфіналу ЧС. 19-річний кіпер вже отримував виклики і до національної команди Нігерії, проте на поле поки не виходив.

Аніагбосо додасть конкуренції у воротарську ланку Полісся, де є досвідчені Денис Бойко та Олег Кудрик.

Полісся перемогло Динамо у перестрілці з 5 голами, забивши двічі у меншості та вирвавшись на першу позицію в УПЛ