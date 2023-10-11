Полесье встречает африканских легионеров, которых подписало еще несколько месяцев назад.

Голкипер Чиджоке Аниагбосо прибыл в расположение команды Юрия Калитвинцева. официальный сайт житомирцев. Полесье еще в мае согласовало трансфер нигерийца из клуба Джаянт Брилларс, но приезд новичка затянулся. Ранее похожая история случилась с гамбийским защитником Мозесом Джарджу.

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Аниагбосо очень ярко выступал за сборную U-20, завоевав бронзовые медали КАН и дойдя до четвертьфинала ЧМ. 19-летний кипер уже получал вызовы и в национальную команду Нигерии, однако на поле пока не выходил.

Аниагбосо добавит конкуренции во вратарское звено Полесья, где есть опытные Денис Бойко и Олег Кудрик.

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ