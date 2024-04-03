Полісся зацікавлене у послугах 23-річного вінгера збірної Грузії, стверджує Sport.ua. Житомирський клуб розглядав Цітаішвілі як заміну травмованому Бені Макуана, а влітку може повернутися до кандидатури Гіо.

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Вінгер з 2011 року перебуває у структурі київського Динамо, але ніколи не мав стабільного місця у першій команді (всього 24 матчі, жодного гола). Вже кілька років Цітаішвілі вештається орендами. Зараз він виступає за Динамо Батумі, але грузинський клуб не має змоги повноцінно викупити гравця. Чинний контракт з київським Динамо розрахований до літа 2025-го, тож "біло-синім" потрібно ухвалювати рішення – продовжувати угоду та давати шанс або продавати остаточно. Полісся готове поборотися за Гіо, якого Transfermarkt оцінює у 800 тисяч євро.

Нагадаємо, Цітаішвілі був зіркою збірної України U-20, яка під керівництвом Олександра Петракова виграла ЧС-2019. Втім, на дорослому рівні вінгер змінив вибір на користь Грузії і нещодавно допоміг їй вперше в історії вийти на чемпіонат Європи.

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