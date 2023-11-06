Битва лідерів з виправленими помилками Монзуль у відеоогляді матчу Полісся – Кривбас – 1:1
6 листопада 22:39 - Читать на русском
Полісся та Кривбас поділили очки у 13 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Денис Кузик 39’
39’ Денис Кузик
Кривбас вийшов уперед на 39-й хвилині. Кузик отримав чудову розрізну передачу від Стецькова, обіграв кіпера і покотив у ворота. Бригада Катерини Монзуль зафіксувала офсайд, але VAR виправив помилку. Система ще раз втрутилась, скасувавши пенальті за притиснуту руку Бескоровайного.
Полісся і Кривбас розписали нічию в матчі за лідерство в УПЛ
Полісся таки відігралось в дебюті другого тайму. Макуана знайшов Козака, який чудово пробив у ближній кут – 1:1. Нічия радше потішила конкурентів у боротьбі за вершину таблиці, на якій поки залишається Кривбас.
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