В останньому матчі міні-турніру "Winter Cup-2022" зійдуться харківська та житомирська команди. Пряму трансляцію можна буде переглянути на "Футбол 24".

У фінальному поєдинку турніру зустрічатимуться Полісся та Металіст. Зустріч відбудеться у турецькому Белеку і стартує о 19:00 за київським часом. Подивитися матч у прямому ефірі можна на каналі "Футбол", а також безпосередньо у цій новині.

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Після двох турів обидві команди мають по п'ять очок, і той, хто буде сильнішим у сьогоднішній зустрічі, стане недосяжним для решти опонентів.

Стартовий склад Металіста: Рибак, Танчик, Сарапій, Порох, Горбунов, Танковський, Касарес, Балулі, Ріаскос, Харріс, Даві.

Стартовий склад Полісся: Кудрик, Власюк, Гітченко, Батагов, Шаповал, Морозко, Огіря, Янаков, Козак, Грицук, Будківський.

Нагадаємо, організаторами "Зимового кубка" є телеканали "Футбол". У ньому беруть участь по дві команди від Прем'єр-ліги та дві – від Першої ліги. Еліту українського футболу представляють Чорноморець та Верес, а за честь другого за силою дивізіону віддуваються Металіст і Полісся, які, зрештою, і вийшли у фінал.

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