Полісся вирвало перемогу над Минаєм у матчі 8-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Полісся – Минай на "Футбол 24".

Будківський забив на 23 хвилині, але гол скасували через офсайд після перегляду VAR. А Минай відзначився легально – Твердохліб розстріляв ворота Бойка після подачі кутового та відскоку від захисників. Полісся могло відігратись під завісу першого тайму, але Грицук по-піжонськи пробив пенальті "паненкою".

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Житомиряни відігрались лише на 68-ій хвилині: Аріелсон перекинув захисника, а Смоляков ударом з лету перекинув голкіпера. Минай мав непогану нагоду забити вдруге, але Бойко заблокував удар Дмитрука. Міг забити і Аріелсон, але тому не вдалось перекинути голкіпера. А перемогу Поліссю приніс Мустафаєв, який після хаосу у карному суперників потужно пробив по центру – голкіпер не встиг зреагувати.