Полесье – Минай – 2:1 – видео голов и обзор игры
Полесье вырвало победу над Минаем в матче 8-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Полесье – Минай на "Футбол 24".
Будковский забил на 23 минуте, но гол отменили из-за офсайда после просмотра VAR. А Минай отличился легально – Твердохлеб расстрелял ворота Бойко после подачи углового и отскока от защитников. Полесье могло отыграться под занавес первого тайма, но Грицук по-пижонски пробил пенальти "паненкой".
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Житомиряне отыгрались лишь на 68-ой минуте: Ариелсон перебросил защитника, а Смоляков ударом с лету перебросил голкипера. Минай имел неплохую возможность забить второй раз, но Бойко заблокировал удар Дмитрука. Мог забить и Ариелсон, но тому не удалось перебросить голкипера. А победу Полесью принес Мустафаев, который после хаоса в штрафной соперников мощно пробил по центру – голкипер не успел среагировать.