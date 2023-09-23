Будковский забил на 23 минуте, но гол отменили из-за офсайда после просмотра VAR. А Минай отличился легально – Твердохлеб расстрелял ворота Бойко после подачи углового и отскока от защитников. Полесье могло отыграться под занавес первого тайма, но Грицук по-пижонски пробил пенальти "паненкой".

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Житомиряне отыгрались лишь на 68-ой минуте: Ариелсон перебросил защитника, а Смоляков ударом с лету перебросил голкипера. Минай имел неплохую возможность забить второй раз, но Бойко заблокировал удар Дмитрука. Мог забить и Ариелсон, но тому не удалось перебросить голкипера. А победу Полесью принес Мустафаев, который после хаоса в штрафной соперников мощно пробил по центру – голкипер не успел среагировать.