Стали відомі нові деталі вибуху гранати поблизу президента Інгульця Олександра Поворознюка та його товаришів. На жаль, вже є загиблі.

Напередодні під час зустрічі Олександра Поворознюка з друзями вибухнула граната. Постраждали два товариші, які були біля боса команди з Петрового. Сам президент, на щастя, залишився неушкодженим.

"Зайшов, а там купи м'яса і рука валяється": Поворознюк – про моторошні подробиці інциденту з вибухом гранати

"Сьогодні вранці той, хто вирвав чеку, помер. Йому відірвало руку та ногу. Але був притомний. Кровотечу перекрили джгутами. Завели в медикаментозну кому. Ніч протримався. Але організм не впорався. Другий – у дуже важкому стані.

Головне питання – навіщо він той стрижень вирвав? Сиділи троє чоловіків, друзі дитинства. В бесідці, в який збиралися роками. Жодних конфліктів. Момент трагічної події наступний. Загиблий розповів анекдот про коронавірус, дістав РГД-5 (попередньо). На секунду поклав вже здетоновану гранату на стіл. І потім одразу собі в кишеню. Хто і що ним керувало – одному Богу відомо", – написав журналіст Роман Бочкала у своєму Facebook.

Зауважимо, наразі розслідуванням справи займається відділ поліції Олександрії.

"Шеву знають навіть у Сомалі": страшні очі маніяка Онопрієнка, зустріч із Ескобаром – чи обдарував Блохін наркобарона?