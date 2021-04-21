Стали известны новые детали взрыва гранаты вблизи президента Ингульца Александра Поворознюка и его товарищей. К сожалению, уже есть погибшие.

Накануне во время встречи Александра Поворознюка с друзьями взорвалась граната. Пострадали два товарища, которые были у босса команды из Петрового. Сам президент, к счастью, остался невредимым.

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"Сегодня утром тот, кто вырвал чеку, умер. Ему оторвало руку и ногу. Но был в сознании. Кровотечение перекрыли жгутами. Завели в медикаментозную кому. Ночь продержался. Но организм не справился. Второй – в очень тяжелом состоянии.

Главный вопрос – зачем он тот стержень вырвал? Сидели трое мужчин, друзья детства. В беседке, в который собирались годами. Никаких конфликтов. Момент трагического события следующий. Погибший рассказал анекдот о коронавирусе, достал РГД-5 (предварительно). На секунду положил уже сдетонировавшую гранату на стол. И потом сразу себе в карман. Кто и что им руководило – одному Богу известно", – написал журналист Роман Бочкала в своем Facebook.

Заметим, сечас расследованием дела занимается отдел полиции Александрии.

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