"З багатьма хлопцями не бачився близько місяця, а з деякими зустрічалися під час відпустки. Атмосфера чудова! Перед стартом збору навіть було приємне хвилювання, такі метелики в животі, бо хотілося якнайшвидше почати займатися. Зараз з усіма спілкуємося, сміємося, начебто цієї відпустки й не було.

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Усі в команді розуміють: якщо ми хочемо добре показувати себе у внутрішньому чемпіонаті, перемагати у кубках, бути успішними наступного сезону на євроарені, то маємо добре працювати. Без довгих зборів і наполегливої ​​праці цього неможливо досягти. Я навіть радий, що на нас чекає така велика і насичена підготовка, є можливість добре відпрацювати кожен компонент, довести його до автоматизму і стати сильнішим.

Поки що важко щось сказати про новачків Тобіаса і Нереса, адже у нас не було ігрових вправ. Але якщо вони зацікавили наш клуб, отже здатні підсилити колектив, конкуренцію всередині команди та показувати чудовий футбол. Проблем із адаптацією виникнути не повинно, адже у Шахтарі виступає багато бразильців, з якими вони могли перетинатися і раніше. Тож усе буде чудово", – цитує Трубіна офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, нині Шахтар перебуває на першому зборі у Туреччині, де готується до другої частини сезону УПЛ.

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